Calabria (FI): coalizione unita intuizione vincente Berlusconi

Roma, 6 giu. - "La nostra opposizione a questo governo sarà seria ma determinata. Non ci arrenderemo mai a un'Italia che si impoverisce, che lascia andare i suoi giovani e rinuncia a sperare. Lo dobbiamo alla nostra storia, a quell'intuizione straordinaria di Silvio Berlusconi che ci volle uniti e che portò i valori liberali in una coalizione competitiva, che diede per la prima volta una casa al popolo di centrodestra, che arrivò al governo dell'Italia. Lo dobbiamo a noi stessi, lo dobbiamo agli italiani che hanno fiducia in noi". Lo ha detto la deputata di Forza Italia, Annagrazia Calabria, intervenendo in Aula durante la discussione sulla fiducia al governo.