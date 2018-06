Schullian (Misto): ci asteniamo ma serve di più su autonomie

Roma, 6 giu. - "Il programma di governo non ci soddisfa nella parte riguardante le autonomie. Al presidente del Consiglio non chiediamo solo di salvaguardare un'autonomia già garantita costituzionalmente, ma di adoperarsi - assieme a noi - per valorizzare questa autonomia e per farla crescere - per il bene del nostro territorio e per l'intero sistema delle autonomie. In ogni caso le nostre richieste saranno ispirate alla ragionevolezza e al senso di responsabilità e con gli stessi criteri valuteremo, giorno per giorno, i provvedimenti. La nostra decisione di astenerci sul voto di fiducia va quindi letta con questo spirito, che ci porta ad avere un atteggiamento privo di pregiudizi, in attesa di atti concreti". Lo ha detto il presidente del gruppo Misto alla Camera, Manfred Schullian, intervenendo in Aula.