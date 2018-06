Vazio (Pd): da Conte discorso più imbarazzante storia Repubblica

Roma, 6 giu. - "La replica del presidente del Consiglio Conte alla Camera prima del voto di fiducia al governo si può riassumere in poche parole: Houston abbiamo un problema". Lo scrive su Facebook Franco Vazio, deputato del Partito democratico, a proposito della replica del discorso del presidente del Consiglio Giuseppe Conte alla Camera.

"Oggi Conte - spiega - ha plasticamente confermato che non è solo una questione di curriculum vitae. Il suo è stato un intervento imbarazzante, sconclusionato, generico e ricco solo di luoghi comuni, che non ha eguali nella storia della Repubblica. Dal 1946 a oggi non si ricorda un intervento sulla fiducia tanto vacuo e imbarazzante".

"Se questo è il livello con cui il presidente del Consiglio affronterà le complesse e gravi questioni dell`Italia, siamo davvero messi male", conclude.