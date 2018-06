Migranti, Conte: bene Minniti, non stravolgeremo il suo lavoro

Roma, 6 giu. - "Minniti ha già ricevuto apprezzamenti dalla maggioranza: non arriviamo per stravolgere, a capovolgere le cose". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in aula alla Camera.

"Sull'immigrazione - ha proseguito - abbiamo indicato delle direttive che orienteranno la nostra azione, c'è l'esigenza di gestire flussi migratori, finora a livello europeo si è rivelata fallimentare, penso possiamo concordare tutti. Intendiamo promuovere una più equa ripartizione della responsabilità a livello europeo, non è una questione solo economica, lo ha detto anche Merkel, ma è il concetto di cittadinanza europea. È inutile chiedere più Europa se poi veniamo lasciati soli con tutti gli altri paesi frontalieri semmai esposti al dilemma, al ricatto di un incentivo economico pur di gestirli da soli. Difenderemo gli immigrati regolarmente sul nostro territorio".