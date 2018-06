Governo, Squeri (FI): contratto è bignami del giustizialismo

Roma, 6 giu. - "Il programma esposto dal presidente del Consiglio e espressione del contratto di governo è un vero e proprio bignami del giustizialismo. Va bene ricordare la necessità della certezza del diritto, ma non si può confonderla con l'utilizzo di strumenti come gli agenti provocatori che hanno il compito non di individuare un reato, ma di sollecitarlo". Lo dichiara il deputato di Forza Italia Luca Squeri.

"Nell'approccio del contratto c'è un chiaro retroterra persecutorio che non c'entra nulla con la ricerca della giustizia e tende piuttosto a costruire una società basata sul sospetto. Tutto questo non può che preoccupare qualsiasi cittadino che tenga alle garanzie e alla libertà", conclude.