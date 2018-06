Conte: deburocratizzazione della P.a., più autocertificazioni

Roma, 6 giu. - "Deburocratizzare significa operare un censimento rigoroso di tutti i procedimenti amministrativi e ricondurli all'unità. Dobbiamo offrire ai cittadini e agli imprenditori una sorta di breviario che mostri con chiarezza il percorso che gli spetta di fronte alla Pubblica amministrazione. Non dico che non è stato fatto nulla ma vanno incrementate le misure in questa direzione, dobbiamo sviluppare ancora di più l'autocertificazione, eliminare i passaggi burocratici per cittadini e imprese che impiegano personale, costi e risorse per questo. Completeremo la digitalizzazione della P.a.". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, replicando in aula alla Camera al dibattito sulla fiducia.