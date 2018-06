Conte: governo favorirà autonomia delle Regioni

Roma, 6 giu. - Il governo favorirà le richieste, se "motivate", di alcune Regioni di avere maggiore autonomia. Lo ha ribadito il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nella sua replica alla Camera nel dibattito sulla fiducia al governo.

"In materia di autonomia - ha spiegato - ci è stato riconosciuto che abbiamo già espresso una sensibilità, abbiamo Paesi anche molto più grandi di noi che si sono sviluppati in forma federativa. Da noi il sistema delle autonomie si è già sviluppato, ci sono Regioni a statuto speciale che vogliamo valorizzare e conservare e siamo sicuramente sensibili al fatto che ci sono già in atto dei negoziati Stato-Regioni e che faremo di tutto per assecondare e non ostacolare i processi in atto e la possibilità di conseguire per alcune Regioni un regime di maggiore autonomia, in accordo con le previsioni costituzionali" anche "con una base di democrazia diretta".