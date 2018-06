Governo, Uilca: lo valuteremo su contenuto non su composizione Cdm

Milano, 6 giu. - "Come Uil abbiamo detto più volte che un governo politico è meglio di uno tecnico e che adesso, con la costituzione di quest`ultimo giallo-verde, finalmente, potremo proporre questioni vitali per il lavoro, attendere risposte e dare valutazioni. E le valutazioni su questo Governo riguarderanno il contenuto e il merito e non la composizione del Consiglio dei Ministri". Lo ha detto il segretario generale della Uilca, il sindacato dei bancari della Uil, Massimo Massimo Masi, nella sua relazione al sesto congresso nazionale apertosi oggi a Milano.