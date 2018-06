Banche, Visco: Corte Ue più veloce, tempi pronunce incompatibili

Roma, 6 giu. - La Corte Ue ha assunto un "ruolo centrale" a "garanzia di uniformità nell'applicazione delle regole". Ma, soprattutto sul sistema bancario e finanziario, è necessaria maggiore celerità. Così il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, al convegno a Palazzo Koch sulla "Giustizia amministrativa ed esigenze del sistema economico".

Le pronunce della Corte, ha affermato Visco, "sono pronunce che sono state tenute conto anche da noi nel valutare ad esempio la legittimità delle riforma delle banche popolari ma non sempre tuttavia l`intervento della Corte europea assicura effettività di tutela agli interessi coinvolti. Da un lato i tempi lunghi, noi parliamo dei tempi lunghi della giustizia in Italia ma i tempi lunghi sul piano amministrativo legati a decisioni a livello sovranazionali non sono da meno e a volte più lunghi - ha spiegato il governatore - e questi tempi, oltre un anno per una prima sentenza, appaiono incompatibili con le esigenze di celerità che caratterizzano la maggior parte delle materie , noi non possiamo aspettare un periodo lungo mentre possono aver luogo fughe di depositi, movimenti di capitale".

Secondo Visco c'è poi il tema dei meccanismi di coordinamento fra le corti nazionali e quelle europee che "ancora sono ad uno stato direi primitivo, non adeguate. Vi sono tante corti e tanti paesi e una corte centrale" mentre la governance "è fondamentale" e una "capacità di raccordo" è necessaria e deve essere "costruita e messa alla prova giorno dopo giorno". Per questo, ha puntualizzato, è "auspicabile un rafforzamento al fine di prevenire esiti divergenti che rischiano di produrre difficoltà anche nell`interpretazione di quella uniformità e nella certezza del diritto che ne consegue, soprattutto nel sistema bancario e finanziario".