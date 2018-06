Conte: impropria la divisione tra giustizialisti e garantisti

Roma, 6 giu. - "Quando si parla di giustizia ci si divide tra giustizialisti e garantisti: vi parla un giurista che da tanti anni fa l'avvocato e lo studioso e dico che è improprio rappresentare il mondo del diritto e prospettare misure di intervento secondo questa manichea rappresentazione". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, replicando in aula alla Camera al dibattito sulla fiducia.

"Lo dimostra il fatto che spesso lo stesso gruppo si ritrova accusato delle volte di giustizialismo, delle volte di garantismo. Con un sistema di giustizia come il nostro che certo non sempre offre di sé grandissima prova, è sbagliato arroccarsi in posizioni in cui si vuole comunque ragione. Non diciamo che va tutto bene nel sistema giustizia, partiamo da una diagnosi diversa: i processi civili ma anche penali non funzionano, oggi la giustizia - forse non ce ne siamo accorti tutti - è diventata censitaria, abbiamo fatto passi indietro nel tempo, il costo di accesso alla giustizia fa sì che chi possa svolgere indagini personali riesca a difendere bene le proprie ragioni".