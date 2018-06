Governo, Massiah: no allarme ma attenzione a rischio funding

Milano, 6 giu. - Le tensioni sui mercati legate ai messaggi di cambiamento del nuovo governo sono sostenibili nel breve termine, ma vanno superate perché se durano a lungo potrebbero mettere a rischio il costo del finanziamento delle banche. Lo ha sottolineato l`Ad di Ubi Banca, Victor Massiah, nel suo intervento al sesto congresso nazionale della Uilca a Milano.

"Il primo trimestre si è chiuso per tutte le banche con esito positivo. Subito dopo ci sono state le elezioni e a valle delle elezioni è emersa nuova maggioranza che ha portato messaggi di importanti cambiamenti. Non è mio compito dare giudizi. Ma, come sempre, di fronte a messaggi di grandi cambiamenti c`è una prima reazione di preoccupazione da parte dei mercati e questa reazione sta creando dei problemi. Lo vediamo non solo dallo spread e dalle quotazioni di Borsa, ma anche da un indicatore meno evidente, che è il più difficile mercato del funding istituzionale. Se gli operatori internazionali in questo momento sono preoccupati dal rischio Italia, per definizione non sono disposti a sottoscrivere ulteriori obbligazioni. Questo implica complessità importanti. Se questo dura pochi mesi non è un problema ma sorgerebbero problemi se questo va per le lunghe. Se ne parla di meno, fa meno spettacolo ma è questa la preoccupazione più importante", ha spiegato Massiah.

"Dal punto di vista di potenziale fallimento delle banche - ha aggiunto - questa è una cosa ancora più importante del capitale, perché è il funding è cruciale ed è ossigeno immediato per le banche. Nessun allarme però, non voglio dare alcun messaggio terroristico. Non c`è alcun problema su questo ora. dico solo che la soluzione a questo problema della preoccupazione dei mercati non può essere di lunghissimo periodo", ha concluso.