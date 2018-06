Conte: siamo per infrastrutture ma valuteremo costi e benefici

Roma, 6 giu. - "Veniamo contestati perchè si dice che questo governo non è affatto sensibile alle infrastrutture, anzi che è contrario alle infrastrutture. La nostra posizione la rivendichiamo: vogliamo operare una valutazione costi/benefici per le infrastrutture". Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, nella sua replica alla Camera nel dibattito sulla fiducia al governo.

"Le infrastrutture - ha precisato - sono un passaggio fondamentale nella politica di crescita, non ci sottrarremo agli investimenti in infrastrutture. Io sono del Sud, in Puglia vi ricorderete la tragedia ferroviaria che è avvenuta: pensare che non c'è una adeguata rete ferroviaria non mi lascia assolutamente indifferente".