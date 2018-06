Conte: da Anac meno risultati di quelli attesi, va ripensata

Roma, 6 giu. - "Ho lanciato ieri una idea e la ribadisco: cercheremo di valutare bene il ruolo dell'Anac, che non va depotenziata, ma in questo momento non abbiamo dall'Anac i risultati che ci attendevamo. Possiamo valorizzarla ma in una prospettiva di prevenzione, rafforzando la fase del pre-contenzioso". Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, nella sua replica alla Camera nel dibattito sulla fiducia al governo.

"Ieri - ha ricordato - ho anticipato che anche se non è nel programma di governo il problema delle infrastrutture non significa lanciare lo slogan e dire siamo a favore. In Italia abbiamo un codice degli appalti pubblici che in pratica da due anni non viene applicato. E lo dico io che sono un giurista e che sono perfettamente sensibile alla cultura della legalità che però non significa che non si fanno le cose in Italia. Cultura della legalità significa che si devono fare bene e per farle bene dobbiamo prendere atto che gli amministratori e la Pubblica amministrazione non sono oggi nelle condizioni di poter serenamente operare. Chi sta fermo oggi viene avvantaggiato e si preferisce non avventurarsi nella gestione di procedure di gara che espongono a rischi".