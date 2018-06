Roma, 6 giu. - "Soltanto il rispetto per l'istituto parlamentare mi ha trattenuto sugli scranni ad ascoltare il vuoto pneumatico che sarà archiviato come la replica del presidente del Consiglio al dibattito sulla fiducia. Per il futuro voglio sperare che siano Di Maio o Salvini a prendere la parola, per rispetto del Parlamento. Fra due giorni l'Italia sarà registrata come assente al vertice del G7?". Lo dichiara in una nota Osvaldo Napoli, del direttivo di Forza Italia alla Camera.