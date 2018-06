Boldrini: non voto la fiducia a questo governo, siamo diversi

Roma, 6 giu. - "Voto 'no' in Aula perché non ho fiducia in questo esecutivo e mi sento culturalmente e politicamente distante anni luce dal governo di Salvini". Lo afferma l'ex presidente della Camera Laura Boldrini, deputata di LeU.

Ed elenca: "Se loro dicono, come dice Casapound, #primagliitaliani, noi diciamo #primalepersone. Se loro dicono che i ricchi devono pagare meno tasse noi diciamo il contrario, come è scritto sulla Costituzione. Se loro dicono che le famiglie arcobaleno non esistono noi diciamo che la società è più avanti dei loro pregiudizi. Se loro vogliono che i consultori servano a spingere le donne a non abortire, noi diciamo che le conquiste delle donne non dovranno mai più essere messe in discussione e le leggi dello Stato vanno rispettate. Se vogliono riportare indietro il Paese ai tempi dei loro nonni, noi guardiamo avanti per dare un futuro ai nostri figli".

"Siamo diversi e il nostro 'no' si farà sentire, in Parlamento, nelle piazze e sulla rete", conclude Boldrini.