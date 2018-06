Conte: ministro Lezzi sorveglierà attività per sviluppo Sud

Roma, 6 giu. - "Qualcuno è rimasto disorientato perché nel contratto ci sono poche righe sul Sud e un rilancio diffuso ad altri argomenti. Ma avere un ministro per il Sud dimostra grande attenzione. Lavoreremo in termini integrati ma avere la certezza e la sicurezza che sorveglierà l'attività per lo sviluppo del Mezzogiorno è una cosa importante. Ancora oggi in Italia non riusciamo a usare a pieno tutti i fondi destinati al Sud quindi una razionalizzazione dell'uso dei fondi sarabbe già un passo avanti". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, replicando in aula alla Camera al dibattito sulla fiducia.