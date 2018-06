Conte: politica deve guidare economia attenta all'ambiente

Roma, 6 giu. - "Vogliamo una politica che si riappropria della direzione di guida, non sto disegnando un modello di dirigismo economico dove noi diciamo agli imprenditori cosa devono fare, sto dicendo che noi da queste aule, dal governo vogliamo tracciare una linea di sviluppo perché abbiamo un progetto: vogliamo che le società possano essere attente all'impatto che hanno sull'ambiente, che si premurino di creare un contesto favorevole alla tutela dei diritti dei lavoratori, alla formazione continua e a non deprimere le professionalità". Lo ha precisato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, replicando alle obiezioni sollevate durante il dibattito in Aula alla Camera sulla fiducia al governo.

"Sul turismo - ha aggiunto il premier -, forse qui sono stato responsabile di non averlo chiarito: le mie dichiarazioni vanno integrate con il contratto di governo, non potevo certo riassumere tutti i temi qui. Nel contratto noi parliamo di agricoltura, promozione del made in Italy, trasporti, tutta una serie di profili di attività che vanno integrate, non si può certo agire a compartimenti stagni".