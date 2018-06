Conte: dal governo grande attenzione ad ambiente e green economy

Roma, 6 giu. - "Tra gli argomenti che ci sono stati contestati c'è l'ambiente. Su questo fronte ci sarà molta attenzione da questo esecutivo per l'impatto ambientale di tutte le iniziative economiche, lo sviluppo sostenibile. La green economy non è solo uno slogan, è il futuro che vogliamo per i nostri figli e i nostri nipoti". Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, nella sua replica alla Camera nel dibattito sulla fiducia al governo.

"Faremo di tutto - ha assicurato - per orientare il nostro Paese in questa direzione e molti di questi argomenti sono intrecciati: quando parliamo di green economy parliamo di processi volti a incentivare la decarbonizzazione e la defossilizzazione del sistema produttivo".

Quello dell'ambiente, ha rilevato ancora il premier, "è un problema generale che riguarda tanti altri Paesi, a livello globale. Dobbiamo sforzarci, acquisire consapevolezza del contesto in cui operiamo, dobbiamo quindi sui margini di manovra riappropiarci del ruolo della politica".