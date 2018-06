Conte: impegno immediato per attuazione contratto ma no dettagli

Roma, 6 giu. - "Quello che possiamo assicurare è che lavoreremo da subito per dare un seguito attuativo alle anticipazioni contenute nel contratto di governo e anche nelle dichiarazioni che ho depositato", ma al momento è presto per chiedere "il dettaglio" delle norme. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nella sua replica alla Camera nel dibattito sulla fiducia al governo.

"C'è molta attesa - ha detto - nel Paese e in quest'aula, molti interventi mi sollecitano ad articolare gli obiettivi in modo molto più puntuale. Ne siamo consapevoli ma ci siamo appena insediati, non chiedeteci degli articolati normativi, il dettaglio di specifiche iniziative normative perché abbiamo appena giurato. Quello che possiamo assicurare è che lavoreremo da subito per dare un seguito attuativo alle anticipazioni contenute nel contratto di governo e anche nelle dichiarazioni che ho depositato".