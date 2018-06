Fdi: reddito di cittadinanza è metadone di Stato

Roma, 6 giu. - "Speriamo che la Terza Repubblica nasca riaccendendo le speranze del lavoro e non somministrando il metadone di Stato del reddito di cittadinanza, che non è la misura che questa nazione - settima potenza industriale del mondo - si attende". Lo ha detto il deputato di Fratelli d'Italia Andrea Delmastro, intervenendo in aula durante il dibattito per la fiducia al governo.

"Di fronte alla più grave crisi istituzionale in cui eravamo piombati e di fronte - ha aggiunto - agli attacchi di una speculazione finanziaria internazionale, per spirito di patriottismo, Fratelli d'Italia ha dato una mano affinché potesse partire un governo. Abbiamo dato una mano quindi, ma deve essere chiaro a tutti che rimarremo saldamente ancorati nella metà campo del centrodestra, sentinelle di quel programma di cui si trovano pallide eco all'interno di quel contratto stipulato tra persone e partiti con idee contrapposte".