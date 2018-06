Bitonci (Lega): autonomia e federalismo fiscale per rilancio Paese

Roma, 6 giu. - "Il percorso di rinnovamento di questo governo vicino ai cittadini e non alle grandi lobby finanziarie europee, passa attraverso l'opposizione e la revisione del patto di stabilità europeo scaricato sui nostri comuni. Un'inutile politica del rigore che ha bloccato lo sviluppo dell'Italia, creando povertà. Occorre non aver paura di attuare il percorso virtuoso del federalismo fiscale, per trasformare le strutture amministrative in produttive". Così in aula il deputato della Lega Massimo Bitonci, intervenendo in discussione generale sulla fiducia al Governo Conte.

"Ripartire dal federalismo senza farci imporre politiche che hanno portato alla stagnazione economica. Maggiore autonomia e meno assistenzialismo e più responsabilità per i nostri territori. L'augurio è quindi che si lavori per attuare l'art 116 della Costituzione per dar vita ad un regionalismo differenziato con l'utilizzo di fabbisogni standard per le determinazioni di spesa", conclude Bitonci.