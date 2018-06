Flat tax, Serracchiani: Salvini si contenga

Roma, 6 giu. - "Citando un signore che lui conosce bene, gli direi: si contenga. Perché a intervenire ogni giorno su tutto è inevitabile che Salvini finisca in situazioni imbarazzanti, e pronunci parole che poi devono essere precisate". Così la deputata del Pd Debora Serracchiani, commentando le dichiarazioni del ministro dell'Interno Matteo Salvini.

Per Serracchiani "meglio sarebbe che il Ministro dell'Interno non continui a lanciare proclami a campagna elettorale chiusa e che cominci a guidare il Viminale, possibilmente senza far danni. Salvini ha nelle mani la sicurezza del Paese, perciò spero che non consideri questa macchina istituzionale così importante e delicata come un giocattolo con cui baloccarsi quando non fa il segretario politico della Lega".

"La Lega - ha aggiunto Serracchiani - nei confronti del fisco e dell'equità fiscale ha sempre avuto un approccio molto ambiguo. Resta il fatto che l'impostazione di questo programma, pardon contratto, di governo sull'intreccio fra tasse, imprese e welfare è molto confuso e contraddittorio".