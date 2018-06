Finlombarda, Bussolati: R. Lombardia non può far finta di nulla

Milano, 6 giu. - "Il processo ai vertici di Finlombarda, che probabilmente si aprirà a breve, è l'ennesimo schiaffo alla credibilità del sistema della società regionali lombarde. Saranno i giudici a dire se davvero la società era diventata un veicolo per gli interessi personali o di filiera, a partire da personaggi come l'ex sindaco di Basiglio Marco Flavio Cirillo che ancora dà nome a una lista di centrodestra in corsa per le amministrative del 10 giugno. La Regione, però, non può fare finta di nulla e si deve tutelare sia sul piano economico che della reputazione. Chiederemo agli amministratori della società di venire in commissione a spiegare come sia possibile che i controlli interni non abbiano funzionato". Lo ha dichiarato il consigliere regionale lombardo del Pd Pietro Bussolati in merito alla notizia della chiusura indagini "sulla vicenda della supposta corruzione in Finlombarda, la società regionale che, tra le altre cose, gestisce i bandi per i contributi alle aziende".