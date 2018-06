Governo, Massiah: per banche regole semplici e continuative

Milano, 6 giu. - Un sistema di regole semplici e continuative nel tempo. È questo, secondo l'ad di Ubi Banca, Victor Massiah, che il sistema bancario italiano si attende dal nuovo governo. "Il sistema bancario cresce, si sviluppa e svolge il suo ruolo in una comunità in cui c'è un comune sentire e in cui sostanzialmente le regole sono semplici e se possibile un po' continue nel tempo", ha spiegato Massiah a margine del sesto congresso nazionale della Uilca che si tiene a Milano.

Massiah, che non ha commentato il discorso del nuovo premier Giuseppe Conte, ha poi così replicato alla domanda se le tensioni sui mercati e sullo spread tra i rendimenti di Bund e Btp decennali preoccupino: "Questo è ovvio, però abbiamo visto tante situazioni di spread che andava su e giù. Siamo sopravvissuti a tutte e sopravviveremo anche a questa".