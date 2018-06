Costa (Fi): Conte non scarichi su cittadini problemi giustizia

Roma, 6 giu. - "Il Presidente Conte si è autodefinito l'avvocato del popolo. Del popolo fanno parte anche tutte quelle persone che hanno avuto o hanno a che fare con la macchina della giustizia. Queste persone chiedono tempi brevi". Lo ha detto Enrico Costa, deputato di Forza Italia, intervenendo nell'Aula di Montecitorio nel corso della discussione generale sulla fiducia al governo Conte.

"Un vero avvocato del popolo - ha continuato - non può accettare che si scarichino sui cittadini i problemi del sistema giustizia e non può ingenerosamente fare intendere che la causa di tutti i mali e delle lungaggini processuali siano le tecniche dilatorie degli avvocati, che nel 60% delle prescrizioni non sono entrati in gioco. Il problema sta altrove, nel piano organizzativo e non solo".