Migranti, Salvini: per i rimpatri servono centri chiusi

Roma, 6 giu. - Servono centri per i rimpatri "chiusi", non luoghi dove le persone possono uscire liberamente in attesa che vengano identificati. Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, conversando con i giornalisti alla Camera. "Ho parlato con tutti i governatori leghisti, non vedono l'ora di avere dei centri chiusi dove la gente non vada a spasso per le città e che permettano di espellere chi va espulso".

Ha aggiunto Salvini: "Senza i centri per i rimpatri non si rimpatria nessuno. Un conto sono dei centri aperti, un conto sono centri chiusi. La gente non vuole avere punti dove uno esce alle 8 della mattina e rientra alle 10 di sera e durante il giorno non si sa cosa fa o fa casino".

Insomma, "un centro chiuso che serve per ospitare momentaneamente chi deve tornare a casa sua. Tutti gli amministratori della Lega non chiedono altro. Se qualcuno è trovato in possesso di documenti falsi o è senza documento, prima di espellerlo dobbiamo capire chi è e da dove viene". E i tempi di permanenza nei centri devono poter essere allungati perché "è chiaro ed evidente che ci sono paesi africani con grossi problemi anagrafici e due mesi o tre mesi non sono sufficienti per identificare queste persone, serve più tempo".