Bonisoli: che ci sia io o un altro si applica contratto governo

Roma, 6 giu. - "Questo è un governo di coalizione. Una coalizione seria, equilibrata e professionale discute, si mette d'accordo su alcuni punti e su questi punti tiene la posizione". Lo ha detto il ministro dei Beni culturali, Alberto Bonisoli, parlando in transatlantico alla Camera.

"Io da ministro - ha proseguito - rappresento il popolo italiano ma sono espressione di due movimenti: pur venendo da M5s, se non ci fosse la Lega d'accordo con me, non sarei qui. Questa è la ragione per cui faccio sempre riferimento al contratto di governo. Che ci sia Bonisoli o un altro il contratto dice quello".