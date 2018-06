Roma, 6 giu. - Matteo Salvini conta di incontrare le autorità tunisine "nei prossimi giorni per aiutarci reciprocamente". Il ministro dell'Interno lo ha detto ai giornalisti alla Camera. "Penso e spero che già nei prossimi giorni incontrerò il ministro tunisino per aiutarci reciprocamente. Mi sembra che i soldi che la Tunisia aspettava dall'Europa non siano ancora arrivati e giustamente loro se ne lamentano".