Suor Bonetti e Gargano a Salvini: essere schiave non è pacchia

Roma, 6 giu. - "Signor Matteo Salvini, ora che ha avviato il suo mandato ci sentiamo di renderle note alcune evidenze scaturite dal nostro pluriennale lavoro a fianco delle persone immigrate, con specifico riferimento alle giovani africane, in particolare nigeriane, vittime di tratta degli esseei umani a scopo di sfruttamento sessuale". Lo scrivono suor Eugenia Bonetti, presidente dell`associazione "Slaves no more", e Oria Gargano, presidente di "BeFree" cooperativa sociale, nella lettera inviata al neo ministro dell`Interno.

"Le vicende che queste donne ci raccontano non possono certo essere descritte con il termine `pacchia` che lei ha voluto utilizzare per una sommaria descrizione della qualità di vita di migliaia di uomini, donne, bambine e bambini costretti a lasciare il proprio Paese - si legge nel testo rilanciato dal Sir - per l`indubitabile insostenibilità della loro situazione dovuta a ingiustizie, povertà, corruzione, impossibilità di costruirsi un futuro, nonché a motivo di conflitti armati". Di ciò le due firmatarie attribuiscono la responsabilità all`Occidente.

Dopo aver raccontato l`iter, i patti e le violenze subite dalle ragazze che cercano speranze in Italia e invece finiscono sulle strade della prostituzione, le due religiose sostengono che "per intervenire contro tali ingiustizie è impensabile colpire chi ne è vittima". "Per rendere un Paese accogliente, inclusivo, rispettoso delle vittime di questi soprusi non si può tuonare contro i `clandestini` senza conoscere le situazioni da cui provengono e chi sono coloro che hanno organizzato il viaggio". Suor Bonetti e Gargano ricordano al ministro che "i fondi stanziati per gli interventi umanitari provengono dalla Commissione europea, a riconoscimento del ruolo centrale dell`Italia". Quindi, gli chiedono "perché allora raccontare agli italiani che quei fondi sono sottratti alle politiche sociali destinate ai nativi? Signor ministro, cosa può portare di buono aizzare una guerra tra poveri?".