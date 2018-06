Salvini: Flat-tax aiuta tutti, chiaro che chi guadagna di più...

Roma, 6 giu. - L'obiettivo della Flat tax è "aiutare tutti" ed è "chiaro ed evidente che chi guadagna di più avrà più soldi da reinvestire". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini, conversando con i giornalisti a Montecitorio. "Non posso smentire quello che non ho detto - ha precisato, riferendosi alle parole pronunciate a Radio anch'io questa mattina - chiunque abbia sentito la radio ha capito quello che ho detto".

"L'obiettivo - ha spiegato il vicepremier e ministro dell'Interno - è che tutti paghino di meno. Poi, anche un bimbo di 5 anni arriva a intuire che chi fattura di più risparmia di più e reinveste di più. L'obiettivo non è aiutare chi fattura di più, l'obiettivo è aiutare tutti, chiunque deve pagare una lira in meno".

Per garantire la progressività "ci sono le deduzioni, che garantiranno a chi oggi non paga di continuare a non pagare. Però oggi in Italia deve tornare a circolare il denaro. Invece di punire chi ha successo nelle imprese e costringerlo a scappare e non assumere, noi vorremmo aiutare tutti. Noi vogliamo aiutare tutti, chi guadagna di meno e chi guadagna di più. E' chiaro ed evidente che chi guadagna di più avrà più soldi da reinvestire".