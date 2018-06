Bagnai: cosa vogliamo fare? Dire di no a politiche sbagliate Ue

Bruxelles, 6 giu. - "Cosa vogliamo fare noi? Vogliamo dire di no. Basterà a emendare il progetto europeo? Non lo so; ma non possiamo venire qui e farci saltare per aria o darci fuoco come Jan Palach". Lo ha detto oggi a Bruxelles l'economista e senatore della Lega Alberto Bagnai, durante un convegno su "la propaganda nell'Ue" organizzato al Parlamento europeo dall'eurodeputato del gruppo Enf (Europa delle Nazioni e della Libertà) Marco Zanni.

"Noi vogliamo avere uno spirito costruttivo. Cioè, se dopo averci fatto fare politiche pro cicliche in recessione ci vogliono far fare politiche anti cicliche in espansione, noi vogliamo dire 'no'", ha spiegato Bagnai, autodefinitosi durante il convegno "ideologo dei populisti".