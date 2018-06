Tav, Napoli (Fi): Toninelli ottimo battutista, ma lavoro cosa seria

Roma, 6 giu. - "Il ministro Toninelli è un ottimo battutista, però quando si parla di migliaia di posti di lavoro, di miliardi pubblici già investiti sulla Tav, farebbe bene a mettere da parte le battute e rispondere a tono. La "rivalutazione" del progetto, così come è scritto nel contratto, è una decisione impropria, lontana comunque dal programma del centrodestra favorevole alla Tav. E il centrodestra alla Regione Piemonte è assolutamente in linea con il Si, come si evince dal voto vole espresso ieri in Consiglio regionale". Lo dichiara in una nota Osvaldo Napoli, del direttivo di Forza Italia alla Camera.

"Quanto alla valutazione giuridica e 'tecnico-scientifica' informo il ministro delle Infrastrutture che farà bene - aggiunge - a leggersi i dossier, che immagino voluminosi, per scoprire che da quasi 30 anni si fanno valutazioni tecnico-scientifiche. Per quelle giuridiche, suggerirei cautela a Toninelli: se l'aspetto giuridico ha a che fare con il blocco della Tav, sappia che ai miliardi già spesi dallo Stato ne dovrebbe aggiungere almeno altri 2,8 Fra penali da pagare alla Francia, soldi da restituire all'Europa e ripristino delle opere. Comunque vada, un danno incalcolabile per l'erario Ma il danno più grande si farebbe all'Italia che si ritroverebbe esclusa dal corridoio europeo dell'Alta velocità. Forza Italia, in Parlamento e al livello locale, si batterà contro ogni sciagurata ipotesi di decrescita felice", conclude.