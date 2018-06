Palazzotto: da LeU opposizione dura e sfidante al governo

Roma, 6 giu. - "Il governo Conte fonda la sua maggioranza su due forze politiche, Lega e Movimento 5 Stelle, che in questi anni hanno costruito il proprio consenso cavalcando le paure e le insicurezze generate da politiche economiche sbagliate, che hanno impoverito buona parte della popolazione. Le proposte emerse, per ora solo propaganda, sono farcite da una retorica regressiva che mette in contrapposizione diritti civili e diritti sociali riportandoci indietro ad un vero e proprio medioevo culturale". Lo ha affermato il deputato di LeU Erasmo Palazzotto, intervenendo in aula a Montecitorio sulla fiducia al governo Conte.

"Liberi e Uguali - ha proseguito - non voterà la fiducia e farà una opposizione sfidante sul terreno della difesa degli interessi dei più deboli, dal reddito di cittadinanza alla riforma previdenziale. Saremo invece duri oppositori di proposte come la flat tax, che garantiscono grandi risparmi ai più ricchi in cambio di un taglio drastico del welfare e della sanità. Liberi e Uguali sarà in quest'Aula e fuori per difendere valori e principi sanciti dalla nostra Costituzione a partire dal contrasto ad ogni forma di razzismo e di xenofobia", ha concluso Palazzotto.