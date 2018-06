Migranti, Fdi: bene Fedriga ma blocchi navali non in contratto

Roma, 6 giu. - "Da diversi anni Fratelli d'Italia chiede con forza di introdurre i blocchi navali a largo delle coste della Libia per bloccare sin dalla partenza gli immigrati e gli scafisti, trafficanti di esseri umani che per denaro portano la gente a morire in mare. Ben vengano quindi le parole di Fedriga anche se va detto, che i blocchi navali non sono stati inseriti nel contratto di governo grilloleghista. Noi siamo pronti a votarli anche domani mattina assieme agli hot spot che vanno istituiti direttamente nei porti di partenza perché è li e non qui, che deve essere valutato se un immigrato ha il diritto di arrivare in Italia. Chi viene per lavorare rispettando le regole è il benvenuto ma chi vuole venire per altro allora è meglio resti a casa sua". Lo ha dichiarato il parlamentare di Fratelli d'Italia Emanuele Prisco.