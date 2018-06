La comunità di Sant'Egidio parla a Salvini dei corridoi umanitari

Roma, 6 giu. - L`incontro con gli immigrati che frequentano la Scuola di lingua e cultura italiana in via di San Gallicano e l`abbraccio con gli ammalati della casa famiglia di via Anicia. E' stata una visita nei luoghi simbolo della solidarietà della Comunità di Sant`Egidio, che celebra il 50esimo anniversario di fondazione, quella che l`arcivescovo vicario Angelo De Donatis ha fatto ieri pomeriggio accompagnato da don Marco Gnavi, parroco di Santa Maria in Trastevere. Ad accoglierlo in via di San Gallicano, Marco Impagliazzo, presidente della Comunità, e Daniela Pompei, responsabile immigrazione. Il vicario ha visitato le aule e ascoltato le storie dei migranti, molti dei quali sono giunti in Italia grazie al progetto Corridoi umanitari. Impagliazzo, riferisce Roma Sette, testata della diocesi di Roma, ha parlato del progetto con il neo ministro dell'Interno, Matteo Salvini, il quale, ha riferito, si è detto d`accordo nel portarlo avanti. "Spero che venga implementato - ha aggiunto il presidente della Comunità di Sant`Egidio -. A questo nuovo governo chiederei anche che si lavorasse di più in tema di integrazione e per cambiare e rendere meno rigide le regole di Dublino".

Nata nel 1982, oggi la Scuola di lingua e cultura italiana conta 2mila stranieri iscritti, a fronte dei 4mila che frequentano gli istituti di Roma. Provengono da oltre 143 Paesi e i livelli di studio si articolano in cinque corsi, ai quali si aggiungono anche corsi organizzati per sostenere l`integrazione, tra i quali caregiver, economia domestica e mediatori culturali, confluiti in corsi universitari in convenzione con l`università per stranieri "Dante Alighieri" di Reggio Calabria e l`università per stranieri di Perugia. Molti degli insegnanti sono ex studenti che hanno deciso di restituire "l`accoglienza ricevuta in Italia", ha spiegato Impagliazzo.