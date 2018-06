Conferenza neonazi nel Varesotto, Pd chiede revoca sala comunale

Milano, 6 giu. - Il segretario del Pd lombardo e senatore Alessandro Alfieri ha chiesto alla Prefettura di Varese di fare in modo che l'amministrazione comunale di Gazzada Schianno revochi al gruppo di neonazisti Comunità dei dodici raggi (Do.Ra.) il permesso di utilizzare la sala consiliare concessa. "Non si cancellano le atrocità perpetrate dal fascismo e dal nazismo riscrivendo in modo strumentale la storia. Ma soprattutto le Istituzioni non possono avallare queste iniziative, perché rappresentano tutti i cittadini e devono essere garanti della nostra Costituzione" ha scritto in una nota.

"Migliaia di pagine di storia e testimonianze ancora in vita, come quelle della senatrice Liliana Segre ieri al Senato, ci ricordano ogni giorno che il fascismo e il nazismo sono state dittature sanguinarie che hanno adottato leggi speciali per discriminare le persone in base a entia e razza e che hanno ucciso milioni di ebrei, ma anche migliaia di Rom, Sinti, comunisti, testimoni di Geova, gay e disabili. La storia non la riscriveranno certo quelle poche persone che si sono date appuntamento a Gazzada. Ma la possibilità di utilizzare un luogo istituzionale e democratico per divulgare idee di ispirazione nazista va impedita con determinazione" ha aggiunto l'esponente del Pd.