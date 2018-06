Governo, Marin (Fi): contratto è trasparente, cioè vuoto e banale

Roma, 6 giu. - "Il contratto del cambiamento che lega le forze della maggioranza non figlio della trasparenza, semmai è trasparente, cioè vuoto, generico, debole, banale". Lo ha detto Marco Marin, deputato di Forza Italia, intervenendo nell'Aula di Montecitorio nel corso della discussione generale sulla fiducia al governo Conte.

"Il Presidente Conte si è presentato come l'avvocato degli italiani - ha aggiunto -, ma gli italiani in genere l'avvocato se lo scelgono. Il Presidente del Consiglio ha un vizio di forma, un peccato originale: non è passato dagli italiani, dal voto. L'ultimo Presidente del Consiglio eletto è quello del 2008, cioè Silvio Berlusconi".

"Il governo - ha sottolineato - poggia su tre pilastri traballanti: un tecnico non eletto fatto premier che si trova come un vaso di coccio tra due vasi di ferro, i vice premier Salvini e Di Maio; un accordo politico debole tra due forze che non si sono presentate come coalizione agli italiani che ha generato un governo a forte trazione grillina, cioè quello stesso Movimento che oltre alla Lega ha fatto la corte anche al Pd; infine, un programma generico che prevede assistenzialismo e giustizialismo. E una casa che poggia su fondamenta deboli - ha concluso - è destinata a crollare entro breve tempo".