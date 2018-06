Sisto(FI): governo vuol far navigare Paese su fiume giustizialismo

Roma, 6 giu. - "Il linguaggio generico del contratto tra Lega e 5 Stelle nasconde un programma di potere, non di governo. Per questo chiediamo al Presidente del Consiglio, stretto tra Scilla e Cariddi, di seguire l'articolo 95 della Carta e trovare un equilibrio. Penso, in particolare, alla giustizia: si vuole dare alle procure il potere di governare questo Paese, ma così l'Italia torna indietro di 50 anni". Così il deputato di Forza Italia Francesco Paolo Sisto, intervenendo in Aula durante la discussione sulla fiducia.

"Nel contratto si descrive il carcere come l'unica possibile finalizzazione della giustizia, la certezza della pena viene confusa con l'eliminazione di qualsiasi misura alternativa: noi a queste idee ci opporremo. E non consentiremo che, modificando la prescrizione, si arrivi al 'fine processo mai' perché la ragionevole durata dei processi è un diritto. Si vuole far galleggiare l'Italia su un fiume di giustizialismo, e se così sarà non dovrete preoccuparvi degli investitori che lasceranno il Paese, perché saranno gli italiani i primi a fuggire. Noi giocheremo in difesa, ma pronti al contropiede. E saremo tanti", ha concluso.