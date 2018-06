Governo, Napoli (Fi): Conte ha dovere chiarezza su conti pubblici

Roma, 6 giu. - "Lo spread fra i Btp e i Bund tedeschi è tornato a 250 punti. Non è una buona notizia per i risparmiatori, per le famiglie, per le imprese e per l'Italia. Come forza di opposizione responsabile, Forza Italia non applaude lo spread che scava un solco profondo fra la nostra economia e le economie dell'area euro. Tutt'altro. Avvertiamo però il dovere di richiamare il presidente Conte e le forze di maggioranza alla massima chiarezza sullo stato dei conti pubblici e a indicare subito le coperture finanziarie per i provvedimenti in cantiere". Lo afferma in una nota Osvaldo Napoli, del direttivo di Forza Italia.

"Il vice presidente del Consiglio, Di Maio, ha indicato fra i compiti di questo esecutivo il miglioramento della qualità della vita degli italiani. Ottimo proposito. Sappia però - conclude - che se non atterra nella realtà quotidiana e pensa che lo spread sia solo uno spauracchio, rischia di raggiungere l'obiettivo opposto, peggiorando, e di molto, la vita degli italiani e di tutti quei risparmiatori che hanno dato la loro fiducia allo Stato".