Confcommercio, attesa per il debutto di Di Maio sul dossier Iva

Roma, 6 giu. - Riflettori puntati sull'assemblea annuale di Confcommercio in programma domani. C'è grande attesa per il debutto del vicepremier e ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi Di Maio, che, dal palco dell'Auditorium della Conciliazione di Roma, dovrà sciogliere il rebus sul dossier più caldo per i commercianti, quello dell'Iva.

Il presidente dell'associazione, Carlo Sangalli, tornerà infatti a chiedere, nella sua relazione, il blocco degli aumenti Iva che dovrebbero scattare nel 2019 e che, a suo giudizio, "sarebbero un colpo mortale per i consumi". Nel contratto di governo, Lega e Cinque Stella hanno messo nero su bianco l`intenzione di "voler sterilizzare le clausole di salvaguardia Ue che comportano l`aumento delle aliquote Iva e delle accise", in quanto "sarebbe un colpo intollerabile per famiglie e imprese". Toccherà per primo a Di Maio spiegare, agli oltre 1.500 commercianti attesi, come il governo intende agire per scongiurare tale aumento.

In sala saranno presenti diversi esponenti del nuovo esecutivo: dal ministro dell'Economia, Giovanni Tria, al ministro dell'Interno e vice premier, Matteo Salvini.

All'evento parteciperanno, tra gli altri, il presidente del Senato, Maria Elisabetta Casellati, Chiara Gribaudo (vicepresidente Gruppo Partito Democratico), Graziano Delrio (capogruppo Partito Democratico), Maurizio Lupi (vicepresidente Gruppo Misto), Mariastella Gelmini (capogruppo Forza Italia), Anna Maria Bernini (capogruppo Forza Italia), i leader di Cgil, Cisl e Uil, Susanna Camusso, Annamaria Furlan, e Carmelo Barbagallo, e il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia.

L'assemblea di quest'anno sarà anche il primo vero test per il progetto #tuttosocial che la Confederazione ha realizzato negli ultimi mesi. Confcommercio ha chiesto ai propri associati di testimoniare sui social la propria partecipazione all'evento del 7 giugno.