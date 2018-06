Anzaldi (Pd): Di Maio 'Re Sole' cita Calamandrei a sproposito

Roma, 6 giu. - "Invece di chiedere scusa e fare marcia indietro sulle vergognose parole da Re Sole pronunciate al comizio dei suoi attivisti sabato a Roma ('Adesso lo Stato siamo noi'), Luigi Di Maio e la sua macchina della propaganda non lasciano ma raddoppiano, tirano in ballo addirittura Piero Calamandrei e lo fanno non soltanto a sproposito, ma anche in maniera offensiva e falsa". Lo scrive su Facebook il deputato del Partito democratico Michele Anzaldi.

"Come spiega Mattia Feltri sulla 'Stampa' - prosegue Anzaldi - 'Calamandrei non ha mai detto né scritto 'lo Stato siamo noi', quello è il titolo applicato a una raccolta definitiva e postuma dalla editrice Chiarelettere'. Inoltre, prosegue Feltri, 'l`idea di Calamandrei, ben spiegata nell'introduzione del professore Giovanni De Luna, era l'opposto di quella di Di Maio, inclusiva e non esclusiva: nessuno è lo Stato, tutti devono essere lo Stato, un caposaldo della religione civile repubblicana'. Siamo di fronte all'ennesima operazione di falsa propaganda rilanciata vorticosamente sui social 5 stelle per mettere una pezza alla stupidaggine detta da Di Maio, che 'si ricorda' di aver letto la raccolta di scritti di Calamandrei solo dopo due giorni che glielo ha suggerito la sua collega di partito Ruocco. Un partito senza vergogna. Falsità 5 stelle".