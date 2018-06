Governo, Bellanova (Pd): l'iniquità sociale è servita

Roma, 6 giu. - "Le dichiarazioni rilasciate da Matteo Salvini a Radio Anch`io confermano quello che già sapevamo: la flat tax agevolerà esclusivamente i ricchi, chi guadagna di più. Chi è sotto la soglia di povertà, i ceti più fragili, chi non arriva alla fine del mese, tutti coloro che nel discorso del neo Presidente del Consiglio avrebbero dovuto avere la priorità (tanto a fare chiacchiera non si paga niente), dovranno accontentarsi di qualche slogan e un po` di pietà disseminata qui e lì. E quando qualcuno chiederà conto, prevediamo già la risposta: non è possibile, l`Europa non vuole". Lo dice la senatrice del Pd Teresa Bellanova.

"Il Paese ha già votato - continua Bellanova - la presa in giro ha funzionato, come afferma la senatrice Taverna adesso la fase è un'altra: l`iniquità sociale è servita".