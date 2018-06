D'Uva e Patuanelli i nuovi capigruppo M5S a Camera e Senato

Roma, 6 giu. - Francesco D'Uva e Stefano Patuanelli sono i nuovi capigruppo M5S rispettivamente alla Camera e al Senato. Lo ha deciso l'assemblea dei parlamentari riunita ieri sera dopo il voto di fiducia al governo Conte al Senato. Sostituiscono Giulia Grillo e Danilo Toninelli che sono diventati ministri. In base alle nuove regole del Movimento i capigruppo dureranno in carica 18 mesi.

"Da oggi avrò una grande responsabilità, sono stato eletto Capogruppo del MoVimento 5 Stelle alla Camera. Non vi nascondo la mia emozione! - scrive D'Uva su facebook -. Permettetemi di dire grazie ai miei colleghi che hanno deciso di affidarmi questo delicato ruolo. Un doveroso ringraziamento va anche a Giulia Grillo che in queste prime settimane di legislatura ha ricoperto questo incarico con impareggiabile professionalità. Un grosso in bocca al lupo a Stefano Patuanelli, nominato Capogruppo al Senato".

"Sento una forte responsabilità ed è per me un grande orgoglio far parte di questa comunità eccezionale che ha un obiettivo chiaro e comune: migliorare la vita di ogni cittadino", ha scritto Patuanelli su facebook.

"In Parlamento lavoreremo senza sosta, come nostra consuetudine - ha assicurato il capogruppo alla Camera -. Siamo il gruppo più numeroso, sia alla Camera che al Senato, e avremo la possibilità di farci rispettare da tutti portando avanti un`azione politica concreta, serrata e seria. Vi prometto che daremo il massimo per rappresentare al meglio tutti gli italiani che hanno riposto la loro fiducia in noi. Non vi deluderemo.