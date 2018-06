Migranti, Tunisi licenzia 10 funzionari sicurezza dopo naufragio

Roma, 6 giu. - Il ministro dell'Interno tunisino Lotfi Brahem ha rimosso alti funzionari della sicurezza a Sfax e a Kerkennah, a seguito dei "risultati delle indagini preliminari" sul naufragio di un'imbarcazione carica di migranti, avvenuto sabato scorso al largo delle isole Kerkennah, che ha causato almeno 100 morti.

Due giorni fa Brahem ha visitato il governatorato di Sfax e ha tenuto un consiglio regionale di sicurezza per approfondire le circostanze in cui è avvenuto il naufragio. In un comunicato diffuso oggi, il ministero ha precisato che sono 10 i funzionari della sicurezza nazionale e della guardia costiera di Kerkennah e della guardia nazionale di Sfax colpiti dal provvedimento.