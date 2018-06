Muroni (LeU): ambiente e clima assenti da programma governo

Roma, 6 giu. - "Nel suo intervento programmatico il premier Conte ci invita a fare una opposizione costruttiva e leale: voglio accogliere questa richiesta anche se non sono certo le forze politiche che lo sostengono a poter dare lezioni di stile in questa Aula. Stando nel merito, allora, da ecologista chiedo al governo: come è possibile parlare di cambiamento radicale e poi dedicare alla questione ambientale scarsi 60 secondi? Eppure il tema della riconversione ecologica della società e dell`economia è davvero centrale. Se si vuole dare cuore e sostanza a questo cambiamento di cui tanto parlate, ma di cui ancora non si capisce la direzione". Lo ha affermato la deputata di LeU Rossella Muroni nel suo intervento in Aula durante il dibattito sulla fiducia.

"Per il governo Conte il tema della sostenibilità ambientale delle misure prese sarà dirimente per gli equilibri interni, visto che una delle forze che lo sostiene ha promesso molto in campagna elettorale e ora sarà messa alla prova dei fatti. Qui c`è un Paese che chiede di essere portato nel futuro. Un futuro fatto di qualità ambientale, salute dei cittadini, salubrità dei territori, di efficienza ed autoproduzione energetica da rinnovabili, di economia circolare e di mobilità sostenibile, di turismo ambientale e difesa del capitale naturale, di agricoltura pulita e cibo sano. Il ministro scelto per il dicastero dell`Ambiente ci fa ben sperare. Ma i temi da affrontare sono tantissimi, comprendono anche l`economia e la produzione industriale e soprattutto richiedono azioni concrete per realizzare uno sviluppo sostenibile, equo e inclusivo", ha affermato Muroni, sottolineando che "nel G7 l`Italia può e deve svolgere un ruolo importante per contribuire alla concretizzazione dell`Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile. La comunità internazionale e in particolare l`Europa devono continuare a vedere l`Italia partecipe in maniera sfidante e costruttiva, attenta e competente".

Il nuovo esecutivo, si è chiesta Muroni, "saprà affrontare gli interessi particolari consolidati dei grandi player energetici, dei concessionari autostradali, del mondo più arretrato nel settore dell`edilizia; creare le condizioni per realizzare la conversione ecologica della società e dell`economia, riducendo consumi e sprechi, superando la cultura dello scarto, puntando sull`efficienza e la circolarità nella produzione? Saprà rispettare gli impegni presi a Parigi, affrontare i mutamenti climatici in atto e gli eventi climatici estremi che sempre più spesso si abbattono sul Paese? Tutto questo non c`era nel discorso del Premier Conte. Invece sono questioni che vanno affrontante quando si promette cambiamento nell`interesse del Paese e dei cittadini".