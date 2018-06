Prodi: profondamente addolorato per scomparsa di Pierre Carniti

Roma, 6 giu. - "Ho appreso con grande dolore della scomparsa di Pierre Carniti, appassionato e intelligente protagonista della vita del nostro Paese". Così in una nota l'ex presidente del Cosiglio Romano Prodi.

"Voglio ricordare di lui il grande contributo che nel corso della sua vita ha saputo esprimere per la crescita della Cisl e l'unità delle forze sindacali, la sua costante preoccupazione per l'affermazione dei diritti dei lavoratori e l'impegno profuso sempre e con determinazione per il contrasto alle disuguaglianze. Tantissime sono state le occasioni nelle quali ci siamo incontrati e confrontati. Oggi resta nitido il ricordo di un uomo fortemente ispirato dalla sua formazione cristiano sociale, capace di guidare verso obiettivi precisi le sue azioni, un uomo che ha saputo sempre, nel sindacato e poi in seguito nel Parlamento Europeo e nel Senato della Repubblica, affrontare la complessità dei problemi con una visione di lungo periodo. Il mio pensiero va alla sua famiglia e a tutte le persone che gli hanno voluto bene".