Governo, Calabria (Fi): opposizione seria per tutela libertà

Roma, 6 giu. -"Continuiamo a credere che l`unico esecutivo davvero capace di offrire risposte ai bisogni dei cittadini sarebbe stato quello del centrodestra; un governo che non avrebbe avuto bisogno di compromessi e trattative, di accordi al ribasso e di rinunce. Oggi si presenta invece un altro esecutivo, risultato del nostro senso di responsabilità e della nostra consapevolezza che l`Italia aveva e ha bisogno di una guida". Così la deputata di Forza Italia Annagrazia Calabria intervenendo in Aula nella discussione sulla fiducia al governo.

"Confidiamo nel nostro migliore alleato: la Lega guidata da Matteo Salvini ha l`onere e l`onore di portare nel progetto di governo le battaglie del centrodestra; una coalizione di governo che esiste da oltre venti anni, che ha migliorato la vita dei cittadini laddove ha amministrato, amministra e continua a vincere. La nostra opposizione sarà seria, consapevole, costante, attenta e propositiva. Abbiamo un`idea molto chiara di Paese, che è quella tracciata da Silvio Berlusconi nel `94 in quel credo laico in cui la libertà è concepita in ogni espressione della vita sociale. E questa libertà continuerà ad essere la nostra bussola", ha concluso.