Card. Bassetti presiede "veglia di preghiera per l'Italia" domani -2

Roma, 6 giu. - "L`Italia non merita tutto questo anche per l`immagine che da sempre ha offerto all`Europa e al mondo, quella di una realtà sociale e civile capace di integrare forse più di altre realtà, anche per la sua storia e la sua collocazione geografica, al centro di un Mediterraneo crocevia da sempre di diverse culture e di esperienze umane, civili e religiose", scrive il presidente della comunità di Sant'Egidio. "Ma pure per una 'Italsimpatia' che si è sviluppata in Paesi anche molto lontani, senza contare l`impegno per la pace che in più parti del mondo abbiamo saputo dimostrare. La Preghiera per l`Italia è anche un appello alla responsabilità dei cristiani e una chiamata a una nuova passione civile. Perché la politica costruisca e non divida, agisca per il bene di tutti a partire dai più poveri, liberi dalle paure, dando le risposte che mancano e ridia il futuro ai giovani e forza alla famiglia".

"Ciò di cui non si sente proprio bisogno è una continua campagna elettorale o, dall`altra parte, proseguire nelle divisioni, dimenticando il bene del Paese e dei suoi cittadini", scrive ancora Impagliazzo su Avvenire. "I cristiani, in Italia come altrove, non possono nascondersi. Non perché debbano organizzare partiti, eventi particolari o addirittura 'crociate' identitarie. Ma perché possono indicare, forse più di altri, la via del bene comune in forme e modi diversi, a partire dalla capacità che già dimostrano in tante situazioni: l`ascolto e la vicinanza a chi è più in difficoltà, la preoccupazione di non lasciare indietro nessuno, spesso ignorata proprio da chi dovrebbe coltivarla. La Chiesa, anche con la preghiera e mettendo al centro il Vangelo, s`impegna per l`unità di un Paese infragilito, convinta che, per il suo futuro, sia urgente rammendare il tessuto sociale con prudenza, pazienza e generosità. Sono le preoccupazioni di una Chiesa che vuole essere madre, così come la immagina il suo papa, Francesco".