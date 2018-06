Card. Bassetti presiede "veglia di preghiera per l'Italia" domani

Città del Vaticano, 6 giu. - "Dopo le elezioni del 4 marzo, il nostro Paese ha vissuto un tempo difficile per la convivenza sociale e civile. I lunghi giorni passati prima di giungere alla formazione del nuovo governo hanno determinato un clima di tensione e di conflittualità, che ha lasciato una traccia non solo sulla scena politica, ma nella società nel suo insieme. Ora la situazione istituzionale si è stabilizzata con la formazione del nuovo governo Conte, ma ci sono nodi profondi da affrontare e da sciogliere. E' compito certamente del Governo, ma anche di tutte le forze sociali e spirituali del Paese". Nasce da questa considerazione la "veglia di preghiera per l'Italia" organizzata dalla comunità di Sant'Egidio che il cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della Cei, presiede domani sera nella basilica di Santa Maria in Trastevere.

"Una preghiera che unisce proprio quando, in questi mesi, ci si è troppo divisi e ci si preoccupa di un bene comune che sembra essersi smarrito in dispute laceranti, vissute spesso sulla pelle dei più deboli", spiega il presidente della stessa comunità di Sant'Egidio, Marco Impagliazzo, in un editoriale su Avvenire.

"Basta pensare al fenomeno dell`immigrazione, con un crescendo di toni e di allarmi che non fanno bene a nessuno: né agli stranieri che troppo spesso continuano a morire nelle traversate - o addirittura, come è accaduto al maliano Sacko Soumaila, per difendere i diritti di braccianti agricoli regolari, ma sottopagati e sfruttati - né agli italiani che avrebbero bisogno di proposte che coniugano accoglienza, sicurezza e integrazione. Si è giocato troppo sulla rabbia sociale e sulle frustrazioni delle periferie, fino a oggi scarsamente aiutate nei loro bisogni primari, non più protette da reti che sappiano intercettare i loro problemi e dare risposte. Senza dimenticare il gravissimo problema della disoccupazione nelle regioni meridionali".(Segue)