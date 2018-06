Governo, Tasso (Misto-Maie): pieno e convinto sostegno

Roma, 6 giu. - "Nei giorni scorsi si è lavorato tanto per dar vita a un governo, superando distanze che sembravano inconciliabili. Questo non sarebbe stato possibile senza una decisa presa di posizione responsabile e sensibile, che considera la risoluzione dei problemi degli italiani come necessità prioritaria". Così Antonio Tasso deputato del gruppo Misto-Maie intervenendo nell'aula della Camera durante il dibattito per la fiducia al Governo.

"Signor Presidente del Consiglio ho molto apprezzato che Lei pochi giorni fa, nel piazzale antistante questo Palazzo, ha deciso di ascoltare alcuni lavoratori che invocavano il suo nome, prestando attenzione alle istanze di quei cittadini che vedono il proprio lavoro e, pertanto, il proprio futuro in bilico. Ho fondate speranze - ha aggiunto - che questo episodio non resti isolato. Che l`avvocato del popolo italiano ed i ministri della squadra di governo possano finalmente inaugurare un processo di cambiamento che parta proprio dagli ultimi e dalle classi più deboli. Che questo governo si ponga come obiettivo la restituzione della dignità ai lavoratori ed alle famiglie, pilastri della nostra società. Che si renda conto di quanto sia sofferente il mondo della scuola, di quanto la docenza sia sminuita da un`utenza irriverente. Che vengano incoraggiati i circuiti lavorativi che interessino l`ambito artistico e culturale. Pertanto, qui e adesso le dichiaro il mio pieno e convinto sostegno".